Менеджер Вордлі заявив про готовність до бою з Усиком за всі пояси
Фабіо Вордлі націлений на об’єднавчий поєдинок у надважкій вазі
5 хвилин тому
Менеджер володаря титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі Майк Офо заявив Sky Sports, що його клієнт зацікавлений у проведенні об’єднавчого бою проти чемпіона WBA, WBC та IBF Олександра Усика.
За словами Офо, Вордлі був готовий вийти в ринг проти Усика ще після перемоги над Джозефом Паркером. Проте тоді українець обрав інший шлях і сфокусувався на можливому поєдинку з Деонтеєм Вайлдером. Оскільки цей бій у підсумку не відбувся, команда британського боксера знову повернулася до ідеї протистояння з Усиком.
Менеджер наголосив, що Вордлі прагне об’єднавчого бою за всі чемпіонські пояси у надважкій вазі та готовий розглядати цей варіант як пріоритетний. Наразі офіційних перемовин між сторонами не анонсовано.
