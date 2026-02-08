Олег Гончар

Менеджер володаря титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі Майк Офо заявив Sky Sports, що його клієнт зацікавлений у проведенні об’єднавчого бою проти чемпіона WBA, WBC та IBF Олександра Усика.

За словами Офо, Вордлі був готовий вийти в ринг проти Усика ще після перемоги над Джозефом Паркером. Проте тоді українець обрав інший шлях і сфокусувався на можливому поєдинку з Деонтеєм Вайлдером. Оскільки цей бій у підсумку не відбувся, команда британського боксера знову повернулася до ідеї протистояння з Усиком.

Менеджер наголосив, що Вордлі прагне об’єднавчого бою за всі чемпіонські пояси у надважкій вазі та готовий розглядати цей варіант як пріоритетний. Наразі офіційних перемовин між сторонами не анонсовано.

