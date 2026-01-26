Чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) в інтерв’ю Talk SPORT розповів, що може запропонувати лідеру дивізіону Олександру Усику (24-0, 15 KO):

Я думаю, що я просто пропоную щось дещо інше. Я думаю, що я пропоную щось нетрадиційне. Важко сказати, що з таким, як Олександр Усик, я можу запропонувати щось, чого він ще не бачив. У боксі є ритм, спосіб робити речі, рухатися туди й назад, неначе як танок кроків.

Потім такий персонаж, як я, хтось, хто приходить таким неортодоксальним чином з неортодоксального середовища, ніби вносить корективи і вибиває його з цього ритму. Я думаю, що за рахунок цього у мене є хороші шанси. Разом з потужною важкою правою рукою та гарною витривалістю. Так чи інакше, Усик відчуватиме, що він був у вирії подій.