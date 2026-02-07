Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик оголосив, що його промоутерська компанія Usyk 17 Promotions проведе вечір боксу в Україні навесні цього року.

За словами Усика, дата, місце проведення, головний бій та склад андеркарду — будуть оголошені пізніше. Він наголосив, що мета компанії полягає у розвитку боксу та підтримці талановитих спортсменів.

Боксер підкреслив, що Usyk 17 Promotions планує регулярно організовувати турніри, збирати перспективних українських боксерів і допомагати їм рухатися до поставлених цілей. Також він заявив про намір працювати над формуванням нового покоління чемпіонів, які в майбутньому представлятимуть Україну на міжнародній арені.

Usyk 17 Promotions розглядала можливість проведення вечора боксу 21 березня з трансляцією на DAZN.

Нагадаємо, раніше промоутер Френк Воррен закликав Усика захистити один із титулів.