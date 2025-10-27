Олег Гончар

Ексчемпіон світу в п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) та колишній чемпіон у восьми дивізіонах Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО) обговорюють реванш у 2026 році. Про це повідомив інсайдер The Ring Майк Коппінджер.

Поєдинок розглядається як велика боксерська подія на платформі Netflix.

Легенди боксу вже зустрічалися в 2015 році, коли Мейвезер переміг одностайним рішенням суддів. Той бій став найкасовішим в історії спорту. Тепер, через 11 років, вони можуть повернутися на ринг.

48-річний Мейвезер востаннє бився професійно в серпні 2017 року, перемігши Конора Макгрегора. Навесні 2026 року він запланував виставковий поєдинок з Майком Тайсоном.

46-річний Пак’яо повернувся в бокс 19 липня 2025 року, звівши внічию бій з чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом. 24 січня 2026 року філіппінець має провести поєдинок у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Теофімо Лопес може побитися з Пак’яо замість Ломаченка.