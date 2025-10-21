Олег Гончар

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) повідомив про можливий бій з ексчемпіоном світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО). Про це Лопес заявив у коментарі Yard Barker.

«Наступний великий бій, про який ми говоримо, — є два варіанти. Якщо один не відбудеться, у нас є інший. Отже, можливо, 13 грудня проведу бій з Менні Пак’яо. А потім Шакур Стівенсон — у січні 2026 року». Теофімо Лопес

46-річний філіппінець повернувся в бокс 19 липня 2025 року. Його поєдинок з чемпіоном WBC Маріо Барріосом завершився внічию. Раніше Лопес обговорював бій з Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО), який планувався на початок 2026 року.

Нагадаємо, Пак'яо намагався провести бій в грудні з Василем Ломаченком, але той відмовився.