«Бокс здатен об’єднувати людей». Пак’яо призначений віцепрезидентом IBA
Відповідне рішення ухвалили на засіданні ради директорів IBA у Манілі
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у шести вагових категоріях філіппінець Менні Пак’яо став віцепрезидентом Міжнародної асоціації боксу (IBA).
Під натхненним керівництвом президента Умара Кремльова IBA вступила у Золоту епоху — час, коли кожен боксер, незалежно від країни чи рівня, може мріяти, боротися і перемагати на рівних. Я пишаюся тим, що долучаюся до цієї місії — щоб жоден молодий спортсмен не залишився без підтримки, жоден чемпіон не був забутий, і жодна нація не почувалася виключеною. Як віцепрезидент IBA, я прагнутиму будувати мости — між аматорами і професіоналами, між Сходом і Заходом, між поколіннями та культурами. Я переконаний, що бокс здатен об’єднувати людей так, як не може жодна політика. Бокс змінює життя, надихає суспільства і приносить мир туди, де колись було розділення.
Відповідне рішення було ухвалене 27 жовтня на засіданні ради директорів IBA, яке відбулося в Манілі (Філіппіни).
