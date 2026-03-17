Британський боксер-надважковаговик Мозес Ітаума відреагував на заяву Олександра Усика, який сказав, що не хоче «ламати» молодого проспекта.

Ітаума заявив:

«Послухайте, він має щось сказати ЗМІ. Він не може вийти перед ЗМІ та сказати «ні». Дозвольте мені поставити вам запитання. Як ви думаєте, Усик зміг би нокаутувати Ділліана Вайта за хвилину? Або якби їхній бій мав відбутися до того, як я боксував з Ділліаном Вайтом, ви б могли подумати, що Усик нокаутує Ділліана Вайта за хвилину?

Люди можуть бути не тими, ким вони є на камеру. Усик має що сказати ЗМІ. Він не буде виступати перед ЗМІ та зображувати себе в негативному ключі. Тому я не ображаюся, чувак. Якщо в мене буде можливість, я нею скористаюся. Якщо ні, то ні. Я відчуваю, що люди хочуть бачити щось інше від Усика. Тож бій з Тайсоном Ф’юрі – це те саме. Ріко... До речі, я його великий шанувальник. Це щось інше. Фабіо Вордлі, це зовсім інший бій. Бій з Фабіо – я розумію. Бій з Ріко – я розумію. Зі мною – я розумію».

Наступний поєдинок Мозеса Ітауми заплановано на 28 березня – він зустрінеться з американцем Джермейном Франкліном.