Олег Гончар

Надважковаговик Мозес Ітаума прокоментував можливість поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика.

19-річний британець заявив, що був би радий отримати шанс вийти в ринг проти українця, однак визнає: наразі це малоймовірно. За словами Ітауми, в Усика є інші пріоритети та суперники, які стоять вище у черзі на титульний бій.

Я б дуже хотів отримати шанс. У нього немає потреби битися зі мною, навіщо Усику битися зі мною?

Боксер згадав Фабіо Вордлі та Агіта Кабаєла як претендентів, які, на його думку, більше заслуговують на можливість поборотися за пояс. Водночас Ітаума наголосив, що у разі пропозиції без вагань погодився б на бій.

Нагадаємо, тренер Дюбуа оцінив шанси Ітауми побити Усика.