Ітаума сумнівається у можливості бою з Ф’юрі
Непереможений британський суперважковаговик впенений, що він не викликає комерційного інтересу
близько 10 годин тому
Перспективний британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) вважає малоймовірним свій поєдинок проти Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), наголошуючи, що такий бій не має для досвідченого ексчемпіона світу фінансової привабливості. Слова наводить Sky Sports.
За словами Ітауми, Ф’юрі наразі орієнтується на значно масштабніші та прибуткові протистояння.
Це був би цікавий варіант, але я не думаю, що Тайсону це потрібно. Він зосереджений на великих боях, які принесуть набагато більше грошей. Тож сенсу для нього я не бачу.
Свій наступний поєдинок Мозес Ітаума проведе 28 березня проти Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО).
