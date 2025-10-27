Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк висловився про результат поєдинку Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) та Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Функціонера цитує fightnews.info:

Якби мені довелося ставити свої гроші, то я зробив би ставку на Паркера. Я справді вважав, що він переможе. І Паркер справді вигравав бій, він був попереду на суддівських записках.

До речі, я можу посперечатися з рішенням рефері. Можливо, він занадто рано зупинив бій, тому що Паркер не виглядав настільки враженим. Можливо, в наступні кілька хвилин він виявився б враженим, про що, на мій погляд, і думав рефері. Не те щоб рефері зробив помилку, він мав рацію на сто відсотків. Але він міг дати Паркеру кілька секунд на відновлення, і це, можливо, змінило картину бою.