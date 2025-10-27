Батько ексчемпіона світу Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Джон Ф’юрі зізнався, що не бажає повернення «Циганського короля» на ринг. Британця цитує fightnews.info:

Ні, я не хочу, щоб він повертався. Я не хочу бачити його таким, як Джозефом Паркер у бою з Фабіо Вордлі, адже коли таке трапляється – це сумно. Після боїв з Деонтеєм Вайлдером Тайсон був не в найкращих кондиціях. Трилогія повністю загробила Вайлдера і багато забрала у Тайсона.

Усик бився з Тайсоном у правильний для нього момент. Але все одно він так і не переміг Тайсона, коли той провів три війни зі звіром. Тайсон мав струс мозку. Він повернувся, і в обох боях з Усиком результат був спірним. Але якщо Тайсон знову захоче з ним побитися, то я скажу: «Кинь це, бо тобі треба перемагати нокаутом». Люди навколо нього не вистачає інтелекту, щоб перемогти Усика.