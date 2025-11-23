Український боксер Рамазан Муслімов (9-0, 6 КО) переміг нокаутом польського важковаговика Міхала Сочінськи (11-1, 8 КО). Бій пройшов у польському Хельмі.

Муслімов витримав активний старт від поляка, але пропустив правий хук і коліна підкосилися. Рамазан потім двічі відправив суперника в нокдаун до гонга. При цьому рефері затримував відлік, дозволивши Сочінському відновитися.

У другому раунді поляк відповів нокдауном, але в третьому сам знову побував на настилі.

Після третього раунду бій став одностороннім і Сочінський знову впав у шостому раунді. У сьомого раунді на поляка чекав важкий нокаут правим кросом. Поляка винесли на носилках і він прийшов у себе лише в кареті швидкої допомоги.