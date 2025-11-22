Володимир Кириченко

Колишні чемпіони UFC Андерсон Сілва (рекорд в боксі 3-2, 2 КО) та Тайрон Вудлі (рекорд в боксі 0-2, 0 КО) проведуть боксерський поєдинок.

Він відбудеться 19 грудня в Маямі, в андеркарді бою ексчемпіона світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) з відомим відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Це буде 6-раундовий поєдинок у договірній вазі 195 фунтів (88.45 кг).

Бій з Сілвою мав провести Кріс Вайдман, але він знявся через травму.

Обидва боксери свій останній бій на ринзі провели проти Джейка Пола – Андерсон Сілва у жовтні 2022 року поступився блогеру одноголосним рішенням суддів, а Вудлі програвав йому двічі у 2021 році.

