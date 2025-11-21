Хірн: «Джошуа може викинути Джейка Пола зі світу боксу»
Промоутер повідомив, що цей бій буде офіційним, а не виставковим
близько 19 годин тому
Промоутер Едді Хірн прокоментував майбутній бій свого підопічного Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) проти відеоблогера та боксера важкої ваги Джейка Пола (12-1, 7 KO). Слова наводить Matchroom Boxing.
Хірн зазначив, що поєдинок вийшов масштабнішим, ніж очікувалося:
Багатьох вже тішить сама думка, що Ей Джей може викинути Пола зі світу боксу. Але йому варто віддати належне — він довів свою хоробрість і готовність до серйозних викликів. Ми спочатку планували невеликий 8-раундовий бій, але в результаті отримаємо 8 раундів, на кону яких рекордні гроші. Це справжній офіційний поєдинок, не виставковий.
Бій відбудеться 19 грудня в Маямі.
Джейк Пол – про бій з Джошуа: «Коли я його переможу, всі сумніви зникнуть».