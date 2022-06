Народна зірка. Усик в Саудівській Аравії станцював з фанатами

Фото: Mathcroom

Володар титулів WBO/WBA/IBF в надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) 20 серпня проведе реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).



Напередодні медіа заходу українець вирішив стати ближчим до місцевої публіки – станцював з фанатами, які знаходилися навколо рингу:

Oleksandr Usyk dancing with fans in Saudi Arabia before filming promo footage for the Anthony Joshua rematch…



[ @KlimasBoxing] pic.twitter.com/eaz3TexYN2