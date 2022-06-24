Джошуа: «Перемога над Усиком зробить мене легендою боксу»
Народна зірка. Усик в Саудівській Аравії станцював з фанатами
20 серпня в Джидді пройде реванш українця з Джошуа
08:53
Фото: Mathcroom
Володар титулів WBO/WBA/IBF в надважкій вазі Олександр Усик
(19-0, 13 KO) 20 серпня проведе реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).
Напередодні медіа заходу українець вирішив стати ближчим до місцевої публіки – станцював з фанатами, які знаходилися навколо рингу:
Oleksandr Usyk dancing with fans in Saudi Arabia before filming promo footage for the Anthony Joshua rematch…— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 23, 2022
[ @KlimasBoxing] pic.twitter.com/eaz3TexYN2
AJ вважає, що перемога над Усиком зробить його живою легендою боксу.