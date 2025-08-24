Український боксер, багаторазовий призер українських і міжнародних турнірів Віталій Константінов, який є майстром спорту міжнародного класу, а зараз виступає на олімпійських рингах США, в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT.ua розповів про різницю між тренувальними підходами в Україні та США, про особливості адаптації в новій країні, та плани на майбутнє.

Віталію, ти вже досить довго тренуєшся у США. Як би ти оцінив рівень олімпійського боксу в Україні та Сполучених Штатах?

Найбільша відмінність тут від інших країн у тому, що в США дуже висока конкуренція й багато «голодних» бійців. Тут змагаються спортсмени різного походження та з різних шкіл боксу. Все це робить американський бокс значно більш різноманітним. Український бокс більш академічний та суворий. У нас важлива дісципліна, техніка та правильна побудова тренувального процесу.

А якщо говорити про організаційні моменти, є відмінності між Україною та США?

У США щотижня в різних куточках країни проводяться турніри. Тут розвинена інфраструктура навіть в маленьких містах. Тут дуже люблять спорт і будь-які змагання можуть збирати багато глядачів. В Україні рівень боксу теж дуже високий. Ми, українці, часто недооцінюємо себе. Ми звикли порівнювати себе з іншими не на нашу користь, але український бокс насправді тримає високу планку і наші боксери здобуваюсь перемоги не зважаючи ні на що.

До речі, в США в професійному та олімпійському боксі популярні дербі, коли боксують наприклад два боксери з одного міста чи з сусідних міст. В Україні зараз теж це стає популярним і я вважаю, що це гарна тенденція, яка допомагає розвивати бокс на різних рівнях.

Де зараз проходять твої тренування і з ким ти співпрацюєш?

Я займаюся у тренера з України Віталія Ціціка в клубі TSI BOXING. У нас чудова команда і я дуже радий тренуватись тут.

Яких результатів тобі вже вдалося досягти на американському ринзі?

Я здобув перемоги на низці престижних турнірів в США, зокрема UNBREAKABLE (2023, Детройт), Battle forVictory (2024, Детройт), Guerrilla Warfare: Countdown to Golden Gloves (Saginaw, 2025), Fight Night atPalazzo Grande (Shelby Township, 2025), 3rd Annual Fight Club Midwest Masters (2025).

Які плани ставиш перед собою на майбутнє?

Зараз я зосереджений на тренуваннях та виступах на ринзі. Можливо, спробую себе в професійному боксі, а можливо стану тренером і буду передавати свій досвід молодим боксерам. Бокс для мене це життя і в будь-якому випадку я хочу бути пов'язаним з цим видом спорту.

Яку пораду ти дав би молодим спортсменам, які тільки починають свій шлях у боксі?

Не поспішайте і не чекайте на швидкі результати. Найголовніше — дисципліна, терпіння та любов до боксу. Якщо ви отримуєте справжнє задоволення від цього спорту, якщо ви будете наполегливо працювати і не опускати руки навіть у найважкіші моменти - перемоги обов'язково прийдуть.