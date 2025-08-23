Володимир Кириченко

Сьогодні, 23 серпня, жіноча збірна України з волейболу проведе перший матч на чемпіонаті світу-2025 в Таїланді.

Наша команда зіграє проти Сербії.

Початок матчу – о 16.30, трансляція – на «Суспільне Спорт».

Україна пробилася на жіночий ЧС за світовим рейтингом. Це лише друга участь на турнірі – перша була у 1994 році. Команда в цьому році виграла Золоту Євролігу та отримала запрошення у Лігу націй.

Збірна Сербії є чинною чемпіонкою світу, здобувши два титули поспіль у 2018 та 2022 роках.

Іншими суперниками України в групі Н є Японія та Камерун. З групи виходять дві команди.

Склад збірної на чемпіонат світу-2025.