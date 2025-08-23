Онофрійчук залишилася без медалі в індивідуальному багатоборстві на ЧС-2025
17-річній гімнастці трохи не вистачило, щоб увійти в топ-3
близько 1 години тому
На чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився фінал в індивідуальному багатоборстві.
Українка Таїсія Онофрійчук за підсумками чотирьох видів фінішувала на 4-й позиції з результатом 117,400.
Зазначимо, що Для 17-річної гімнастки це дебютний чемпіонат світу.
Ще одна українка Поліна Каріка стала 11-ю з результатом 110,600.
Золото багатоборства здобула німкеня Дар’я Варфоломєєв – 121,900.
Нагадаємо, що востаннє Україна була на подіумі ЧС в індивідуальному багатоборстві у 2014 році – тоді Ганна Різатдінова здобула бронзу.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Індивідуальне багатоборство. Фінал
1. Дар’я Варфоломєєв (Німеччина) – 121,900
2. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 119,300
3. Софія Рафаелі (Італія) – 117,950
4. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 117,400
11. Поліна Каріка (Україна) – 110,600
Нагадаємо, Онофрійчук кваліфікувалася в три фінали окремих вправ на чемпіонаті світу-2025.
