«Найкращий після Холіфілда». Атлас не виключає, що поки міста України бомблять, Усик може змінити відношення до боксу

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Топовий тренер США Тедді Атлас висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Усик – золотий призер Олімпіади, він не знає, як програвати. Потім він виходить і влаштовує апсет проти більшого бійця. Так само, як і Холіфілд, який піднявся з першого важкого в надважку вагу, щоб побитися з Бастером Дагласом.

Усик вийшов, зробив свою справу і переміг Джошуа. Олександр або битиметься з ще більшою силою, більшим стимулом, більшою мотивацією, або, побачивши, як його міста перетворилися на руїни, він може подивитися на це так: «У схемі життя бокс не такий вже й важливий».