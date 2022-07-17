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«Найкращий після Холіфілда». Атлас не виключає, що поки міста України бомблять, Усик може змінити відношення до боксу

Американський тренер висловився щодо реваншу Олександра з Джошуа
Бокс Професійний бокс
16:59
«Найкращий після Холіфілда». Атлас не виключає, що поки міста України бомблять, Усик може змінити відношення до боксу
Фото: Getty Images

Топовий тренер США Тедді Атлас висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Я думаю, що Усик переможе. Я не можу виступити проти Олександра. Як я можу піти проти хлопця, якщо на це немає жодних причин? Він був непереможеним чемпіоном світу у крузервейті, об'єднав усі титули і є найкращим крузером в історії, за винятком Холіфілда.

Усик – золотий призер Олімпіади, він не знає, як програвати. Потім він виходить і влаштовує апсет проти більшого бійця. Так само, як і Холіфілд, який піднявся з першого важкого в надважку вагу, щоб побитися з Бастером Дагласом.

Усик вийшов, зробив свою справу і переміг Джошуа. Олександр або битиметься з ще більшою силою, більшим стимулом, більшою мотивацією, або, побачивши, як його міста перетворилися на руїни, він може подивитися на це так: «У схемі життя бокс не такий вже й важливий».

Батько Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) назвав українця особливим бійцем.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Теги

Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Тедді Атлас Олександр Усик

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