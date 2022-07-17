Буду Джек поб'ється в андеркарті Усик – Джошуа
«Найкращий після Холіфілда». Атлас не виключає, що поки міста України бомблять, Усик може змінити відношення до боксу
Американський тренер висловився щодо реваншу Олександра з Джошуа
16:59
Фото: Getty Images
Топовий тренер США Тедді Атлас висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Я думаю, що Усик переможе. Я не можу виступити проти Олександра. Як я можу піти проти хлопця, якщо на це немає жодних причин? Він був непереможеним чемпіоном світу у крузервейті, об'єднав усі титули і є найкращим крузером в історії, за винятком Холіфілда.
Усик – золотий призер Олімпіади, він не знає, як програвати. Потім він виходить і влаштовує апсет проти більшого бійця. Так само, як і Холіфілд, який піднявся з першого важкого в надважку вагу, щоб побитися з Бастером Дагласом.
Усик вийшов, зробив свою справу і переміг Джошуа. Олександр або битиметься з ще більшою силою, більшим стимулом, більшою мотивацією, або, побачивши, як його міста перетворилися на руїни, він може подивитися на це так: «У схемі життя бокс не такий вже й важливий».
Батько Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) назвав українця особливим бійцем.