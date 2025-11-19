Денис Сєдашов

Колишній суперник Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) розповів, яку пораду він може дати Джейку Полу (12-1, 7 KO) перед поєдинком з Ей Джеєм.

В інтерв’ю SPORTbible боксер пояснив, що секрет його сенсаційної перемоги над Джошуа у 2019 році полягав не у техніці, а у правильному психологічному настрої.

Коли він поклав мене на підлогу, я підвівся й сказав собі: я не здамся, я продовжу битися. Енді Руїс

Боксер зізнався, що вже почувався переможцем, отримавши п’ятимільйонний гонорар за бій, однак вирішальною стала порада його друга — тренера Хорхе Капетільйо з Лас-Вегаса.

Він наполягав:

Енді, не думай про гроші — думай про перемогу. Вона найважливіша. Енді Руїс

Руїс наголосив, що внутрішня сила, віра та зосередженість у поєдинку допомогли йому здолати Джошуа.

Ф’юрі передбачив кінець бою Джошуа – Пол нокаутом.