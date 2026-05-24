Сергій Разумовський

Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном несподівано виявився значно конкурентнішим, ніж прогнозували багато експертів. Бій за титул чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC тривав до 11-го раунду та завершився технічним нокаутом.

На момент зупинки поєдинку ситуація на суддівських записках була майже рівною. Двоє з трьох суддів — Мануель Олівер Паломо з Іспанії та Фабіан Гуггенхайм зі Швейцарії — виставили однаковий рахунок 95:95. Натомість канадський суддя Паскуале Прокопіо віддав мінімальну перевагу Верховену — 95:94.

Таким чином, перед вирішальним епізодом в 11-му раунді бій залишався відкритим з погляду суддівських оцінок.

Підсумкові записки суддів на момент зупинки бою:

Мануель Олівер Паломо — 95:95

Паскуале Прокопіо — 95:94 на користь Верховена

Фабіан Гуггенхайм — 95:95

Особливо важливим для розвитку поєдинку став 10-й раунд. Саме після нього Усик зміг зрівняти рахунок у записках двох суддів, хоча Прокопіо цей відрізок бою віддав Верховену. Це зробило фінальну частину протистояння ще напруженішою, адже результат міг залежати від кожного епізоду.

Згідно з опублікованими суддівськими записками, у дев’яти з десяти оцінених раундів судді були одностайними. Усик забрав у всіх трьох суддів раунди з третього по п’ятий, а також восьмий. Верховен, своєю чергою, виграв решту раундів, окрім десятого, де думки суддів розійшлися.

Такий перебіг бою став несподіванкою, адже Верховен, відомий насамперед як кікбоксер, зумів нав’язати українцю конкурентне протистояння за правилами боксу. Водночас Усик у вирішальний момент скористався своїм шансом і завершив поєдинок технічним нокаутом в 11-му раунді.

Нагадаємо, Усик нокаутував Верховена в 11-му раунді та зберіг звання об'єднаного чемпіона світу.