Денис Сєдашов

Український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбувся у Єгипті.

У першій половині зустрічі Верховен діяв активніше та завдав українцю кількох точних ударів, що ймовірно забезпечило йому перевагу на суддівських записках до середини бою. Надалі Усик вирівняв хід протистояння, попри пресинг з боку суперника.

В 11-му раунді Усик відправив Верховена в нокдаун. Нідерландець підвівся, але після повторної атаки українця рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Усика технічним нокаутом.

Цей результат дозволив українському боксеру захистити титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF.

— Home of Fight (@Home_of_Fight) May 23, 2026

Окрім захисту своїх поясів, українець здобув спеціальний титул WBC «Король Нілу».