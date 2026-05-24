Усик нокаутував Верховена в 11-му раунді та зберіг звання об'єднаного чемпіона світу
Поєдинок у єгипетській Гізі завершився достроковою перемогою українця
1 день тому
Український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбувся у Єгипті.
У першій половині зустрічі Верховен діяв активніше та завдав українцю кількох точних ударів, що ймовірно забезпечило йому перевагу на суддівських записках до середини бою. Надалі Усик вирівняв хід протистояння, попри пресинг з боку суперника.
В 11-му раунді Усик відправив Верховена в нокдаун. Нідерландець підвівся, але після повторної атаки українця рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Усика технічним нокаутом.
Цей результат дозволив українському боксеру захистити титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF.
Окрім захисту своїх поясів, українець здобув спеціальний титул WBC «Король Нілу».