Денис Сєдашов

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) у флешкоментарі одразу після перемоги над Ріко Верховеном заявив, що під час поєдинку росія здійснювала масовану атаку на Україну.

Українець присвятив перемогу своїй родині та нагадав світові про війну на батьківщині:

Для мене це [перемога] дуже важливо, але зараз мої люди в Україні перебувають у бомбосховищах, під атакою. Моя донька писала мені: «Тату, ти переможеш». Ріко, ти надзвичайний. Моя командо, я люблю тебе, ви найкращі. Катерино, ти моє життя та моє серце. Олександр Усик

Усик захистив титули WBA та IBF, а також виборов спеціальний пояс WBC «Король Нілу», нокаутувавши Верховена в 11-му раунді матчу в єгипетській Гізі.

