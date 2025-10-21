Володимир Кириченко

Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО), для The Ring прокоментував можливість третього поєдинку між українцем і колишнім чемпіоном з Великої Британії Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

«Теоретично, це цікавий варіант, але для кого? Якщо фанати боксу справді цього хочуть, тоді можливо. Але, на мою думку, ця глава вже закрита».

37-річний Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри у січні цього року після двох поспіль поразок від Усика.

Фаворитом на бій проти українця є переможець поєдинку між тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) та володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

38-річний Усик востаннє виходив на ринг 19 липня, достроково здолавши Даніеля Дюбуа і втретє в карʼєрі ставши абсолютним чемпіоном світу.

Раніше Лапін розповів, що Олександр провести ще п'ять поєдинків.