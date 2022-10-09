Непереможений український проспект виграв свій 13-й профі-бій

Богдан Соболь не відчув супротиву свого опонента

На боксерському шоу в Ризі український проспект середньої ваги Богдан Соболь (13-0, 6 КО) достроково виграв у чеського джорнімена Павла Альбрехта (14-19, 11 КО).



Відзначимо, що Соболь спочатку повинен був боксувати з фінським боксером українського походження Дмитром Третьяком (2-0, 1 КО), який незадовго до бою вибув і був замінений на Альбрехта.

Чех, ймовірно, пошкодував про своє рішення, оскільки за два раунди п'ять разів побував на настилі, чим змусив рефері зупинити бій.

Результатом стала перемога Соболя технічним нокаутом у другому раунді.

Також на шоу в Ризі свої перемоги оформили українські суперважковаговики Дмитро Безус і Богдан Миронець.