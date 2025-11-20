Норман і Хейні влаштували напружену битву поглядів
Чемпіон WBO проти ексабсолюту в Ер-Ріяді
близько 16 годин тому
Чемпіон WBO у напівсередній вазі Браян Норман (28-0, 22 КО) і колишній абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні (31-0, 15 КО) влаштували напружену дуель поглядів на пресконференції в Саудівській Аравії.
Норман тримав пояс на плечі й дивився зверху вниз, Хейні відповідав холодним і впевненим поглядом. Обидва не відводили очей понад хвилину.
Бій відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді в рамках вечора The Ring IV. Для Хейні це дебют у 66,7 кг і перший поєдинок після поразки Гарсії, для Нормана — обов’язковий захист титулу.
