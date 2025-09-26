Олег Гончар

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Браян Норман (28-0, 22 КО) впевнений у перемозі нокаутом над колишнім абсолютним чемпіоном легкої ваги Девіном Хейні (31-0, 15 КО). Про це боксер сказав в інтерв’ю The Ring.

«У поєдинку з Девіном Хейні я залишусь собою. Я нокаутую його. І знаєте що — усе стане ще масштабнішим. Після перемоги над Сасаки моя популярність зросла, але моє життя особисто не змінилося. Що мені ще потрібно робити? Купувати якісь пафосні речі, безупинно тусуватися з жінками, сидіти в клубах? Ні, це не про мене. Я виконую свою роботу — зараз переді мною Девін Хейні, і з цим я впораюся». Браян Норман

Поєдинок між Норманом і Хейні відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

