Денис Сєдашов

Американський боксер Брайан Норман-молодший поділився в інтерв’ю Showbizz the Adult враженнями від спарингу з чемпіоном WBO Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO), але при цьому зазначив, що чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) володіє ще більш потужним ударом.

Коли я спарингував із Терренсом Кроуфордом, мені було 20 років, і він ніби хотів мене «покарати», показати, хто тут головний. Але я був уже досить зрілим для свого віку, і ми зрівнялися. Брайан Норман-молодший

Він також додав, що Кроуфорд не обов’язково нокаутує суперника одним ударом, а швидше виснажує його в бою, а от щодо найпотужнішого удару, то тут він віддає належне Джервонті Девісу.

Щодо одного удару, який справді вражає, я віддаю честь «Танку». Брайан Норман-молодший

Мейвезер назвав найкращого боксера світу — це не Усик.