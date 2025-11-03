Олег Гончар

Браян Норман-старший, батько непереможеного чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана-молодшого (28-0, 22 КО), дав різке інтерв’ю YouTube-каналу MillCity Boxing напередодні бою з Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

За словами батька боксера, їх команда не планує підлаштовуватися під стиль колишнього абсолютного чемпіона легкої ваги, адже Норман — більший і потужніший боєць.

«Ми будемо тиснути на меншого хлопця. Браян Норман-молодший не чекатиме Хейні та диктуватиме хід поєдинку з першого раунду, не даючи Хейні простору для маневру». Брайан Норман-старший

Батько чемпіона розкритикував ударну міць Хейні, пояснивши її відсутність технікою та статурою суперника.

За його словами, бій з Раяном Гарсією показав слабку щелепу Хейні, яку врятувала лише сила волі. Норман-старший також впевнений, що для перемоги Хейні доведеться стати зовсім іншою людиною.

