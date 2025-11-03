Браян Норман-старший: «Син тиснутиме на Хейні без компромісів»
Батько чемпіона WBO обіцяє агресію в бою 22 листопада в Ер-Ріяді
близько 2 годин тому
Браян Норман-старший, батько непереможеного чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана-молодшого (28-0, 22 КО), дав різке інтерв’ю YouTube-каналу MillCity Boxing напередодні бою з Девіном Хейні (31-0, 15 КО).
За словами батька боксера, їх команда не планує підлаштовуватися під стиль колишнього абсолютного чемпіона легкої ваги, адже Норман — більший і потужніший боєць.
«Ми будемо тиснути на меншого хлопця. Браян Норман-молодший не чекатиме Хейні та диктуватиме хід поєдинку з першого раунду, не даючи Хейні простору для маневру».
Батько чемпіона розкритикував ударну міць Хейні, пояснивши її відсутність технікою та статурою суперника.
За його словами, бій з Раяном Гарсією показав слабку щелепу Хейні, яку врятувала лише сила волі. Норман-старший також впевнений, що для перемоги Хейні доведеться стати зовсім іншою людиною.
Нагадаємо, раніше Хейні порівняли з Флойдом Мейвезером.
