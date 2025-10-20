Норман: «Слабкість Хейні – це я»
Чемпіон WBO впевнений у перемозі 22 листопада в Ер-Ріяді
близько 1 години тому
Чемпіон WBO у напівсередній вазі Браян Норман (28-0, 22 КО) в коментарі Sky Sports назвав Девіна Хейні (31-0, 15 КО) зручним суперником.
Поєдинок між ними відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді.
Норман виділив сильні сторони Хейні – рух на ногах і джеб.
«Його слабкість – це Браян Норман-молодший. Те, що я вкладаю всю працю, прокидаюся рано з тією ж інтенсивністю щодня».
Норман зазначив, що після поразки від Гарсії Хейні критикували, але той морально готовий. «Я не буду судити його після одного бою».
Нагадаємо, раніше батько Хейні пообіцяв, що син домінуватиме над Норманом.
