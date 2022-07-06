Кремльов запропонував провести нові вибори президента IBA
Новий глава ФБУ пообіцяв боротися проти росіянина Кремльова
Шевченко вважає, що IBA не повинна очолювати така людина
07:38
Новий президент Федерації боксу України (ФБУ) Кирило Шевченко розповів, що буде боротися проти чинного президента Міжнародної федерації боксу Умара Кремльова. Слова функціонера призводить Luckypunch.net.
«Обов'язково будемо, про це я говорив з перших днів. Про пана Кремльова я не буду тут багато розповідати, але ми будемо наполягати на тому, щоб його взагалі не було в світовому боксі. Ми вже це робимо і будемо далі робити все разом».
Нагадаємо, раніше команда колишнього глави ФБУ звинуватила Шевченко в рейдерському захопленні ФБУ.
Також новоспечений глава потрапив в скандал після того, як відомий військовий - доброволець Михайло Майман звинуватив Шевченка в своєму викраденні на замовлення глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.
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