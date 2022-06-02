Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Новий тренер Джошуа: «Мене запросили, бо я роблю андердогів чемпіонами»
Гарсія приєднався до екс-чемпіона напередодні реваншу з Усиком
10:14
Роберт Гарсія / Фото: Yahoo Sports
Нещодавно анонсований тренер Ентоні Джошуа
(24-2, 22 KO)
Роберт Гарсія заявив Little Giant Boxing, що одним з факторів його призначення було те, що він зробив чемпіонами людей, у яких ніхто не вірив:
Одна річ, про яку команда Джошуа говорила, моя робота з 14-а чемпіонами. І про те, що зі мною андердоги ставали чемпіонами світу. Було декілька винятків, як Донейр чи Майкі. Але більшість історій про те, як у людей ніхто не вірив, та вони виходили з рингу переможцями. Це те, що вони бачать, і що їм подобається.
Нагадаємо, що Гарсія вважає Джошуа найталановитішим надважковаговиком.
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