Колишній спаринг партнер Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) Кайрон Девіс (19-4-1, 6 KO) висловився в інтерв’ю Mill City Boxing про майбутній мегафайт:

Я не думаю, що (Кроуфорд) може завдати йому болю одним ударом. Можливо, він може завдати січки чи щось у такому плані. Можливо, розбити його ударами по корпусу. Це те, що йому доведеться зробити. Йому потрібно цілеспрямовано працювати по тілу. Це буде дуже, дуже складне завдання.

Канело справді може битися. У нього є прийоми, у нього є пастки, він може завдати будь-якого удару… Чи зможе Канело зупинити (Кроуфорда)? Я думаю, що так. Він більший хлопець, одним ударом можна вирішити проблему. Але я не бачу, щоб хтось з цих хлопців зупиняв іншого. Я думаю, що Канело виграє бій рішенням, тому що Кроуфорд робить деякі речі, щоб підтримувати рівновагу. Він знає, як обмежити деякі речі, які ти вмієш робити добре, але я думаю, що (виграти) для Теренса трохи забагато. Я не думаю, що він зможе зробити достатньо в атакувальному плані , щоб виграти раунди, коли на нього буде стільки тиску.