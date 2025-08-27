Олег Гончар

Член тренерського штабу володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) Берні Девіс спростував чутки про те, що чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) є спаринг-партнером Кроуфорда перед боєм із абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО). Про це він розповів MillCity Boxing.

«Дурні думають, що ми використовуємо Шакура як спаринг-партнера. Він просто приїжджає потусити. Шакур спарингував із іншим моїм боксером, але не з Баду. Наш тренер року Браян Макінтайр не готуватиме Кроуфорда до Канело за допомогою боксера легкої ваги». Берні Девіс

Девіс відмовився назвати спаринг-партнерів Кроуфорда, але підкреслив, що Альварес — унікальний суперник із високим боксерським IQ, якого складно імітувати.

Бій Кроуфорд – Альварес відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі.