Офіційно: Еспіноза проведе захист титулу WBO проти Хегая
Поєдинок відбудеться на шоу у Мексиці
близько 2 годин тому
Арнольд Хегай / Фото - Yahoo
Поєдинок володаря титулу чемпіона світу WBO у напівлегкому дивізіоні вазі мексиканця Рафаеля Еспінози (27-0, 23 KO) проти українця Арнольда Хегая (23-2-1, 14 КО) оголошено офіційно.
Бій відбудеться 15 листопада на івенті в Сан-Луїс-Потосі, Мексика.
12 вересня Хегай здобув перемогу одноголосним рішенням суддів у восьмираундовому бою над венесуельцем Ліборіо Солісом.
Еспіноса востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Едварда Васкеса.
