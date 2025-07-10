Володимир Кириченко

Абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе (30-0, 27 KO) проведе поєдинок проти володаря тимчасового титулу WBA узбека Мураджона Ахмадалієва (14-1, 11 KO).

Як повідомляє BoxingScene.com, цей бій відбудеться 14 вересня на IG Arena в японській Нагої.

Тим часом в андеркарді чемпіон світу за версією WBO в найлегшій вазі Йошикі Такеї битиметься з Крістіаном Медіною.

Іноуе востаннє бився у травні, коли нокаутував у 8-му раунді Рамона Карденаса.

Ахмадалієв останній бій провів теж у травні, коли в тому ж 8-му раунді зупинив Луїса Кастільйо.

Раніше повідомлялося, що Іноуе може провести бій в рамках шоу між представниками Японії та Мексики.