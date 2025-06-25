Кроуфорд обурився через рейтинг The Ring: «Я кращий за Іноуе»
Американець заявив, що заслуговує на вищу позицію у рейтингу найкращих боксерів планети
8 хвилин тому
Фото: Getty Images
37-річний американський боксер Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО), колишній абсолютний чемпіон світу у першій напівсередній та напівсередній вазі, висловив невдоволення своїм місцем у рейтингу P4P (pound-for-pound) від авторитетного видання The Ring.
Я — третій? А хто це взагалі вирішив? Мені треба серйозно з ними поговорити. Хай Усик буде першим — тут без питань. Але я точно маю бути вище за Іноуе. Я кращий за нього.
Нагадаємо, в оновленому рейтингу Олександр Усик посідає перше місце, Наоя Іноуе — друге, а Кроуфорд — третє.
Бредлі дав пораду Кроуфорду стосовно мегафайту проти Канело.
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