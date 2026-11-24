Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Баколе замінить чемпіона Zuffa у важкій вазі Джея Опетаю (31-0, 24 КО), який знявся з бою з Вайлдером.

Бій пройде 11 грудня на стадіоні «Прінсіпаліті» в Кардіффі в андеркарді поєдинку Ф’юрі – Джошуа.

Спочатку планувалося, що Мартін проведе бій проти нігерійського надважковаговика Соломона Адебайо. Баколе повертається на ринг уперше з травня 2025 року, коли його бій проти Ефе Аджагби завершився рішенням більшості суддів внічию.

Востаннє Вайлдер виходив на ринг у квітні цього року, коли переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Ріко Верховен може замінити Джея Опетаю в бою з Вайлдером.