Офіційно: Вайлдер на шоу Ф’юрі – Джошуа проведе бій з грізним нокаутером
Американець вперше повернеться в ринг після поєдинку з Чісорою
Конголезький боксер надважкого дивізіону Мартін Баколе (21-2-1, 16 КО) стане новим суперником ексчемпіона WBC у хевівейті американця Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).
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Баколе замінить чемпіона Zuffa у важкій вазі Джея Опетаю (31-0, 24 КО), який знявся з бою з Вайлдером.
Бій пройде 11 грудня на стадіоні «Прінсіпаліті» в Кардіффі в андеркарді поєдинку Ф’юрі – Джошуа.
Спочатку планувалося, що Мартін проведе бій проти нігерійського надважковаговика Соломона Адебайо. Баколе повертається на ринг уперше з травня 2025 року, коли його бій проти Ефе Аджагби завершився рішенням більшості суддів внічию.
Востаннє Вайлдер виходив на ринг у квітні цього року, коли переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.
Раніше повідомлялося, що Ріко Верховен може замінити Джея Опетаю в бою з Вайлдером.
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