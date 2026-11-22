Баколе може замінити травмованого Опетаю в бою проти Вайлдера
Бій має відбутися 11 грудня
Конголезький боксер надважкої ваги Мартін Баколе (21-2-1, 16 КО) стане наступним суперником колишнього чемпіона світу в хевівейті Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) замість австралійця Джея Опетаї (31-0, 24 КО. Про це повідомив промоутер конголезця Бен Шалом.
Я вірю, що суперником Вайлдера стане Мартін Баколе.
З'явився ще один бажаючий провестий бій з Вайлдером – це екссуперник Усика та Ф'юрі.
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