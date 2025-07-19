Околі захистив пояс WBC Silver у надважкій вазі
Бій тривав десять раундів
близько 9 годин тому
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Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) здобув впевнену перемогу над Кевіном Лереном (31-4, 15 КО) у межах андеркарду реваншу Усик – Дюбуа на стадіоні Вемблі.
Британський боксер із перших раундів взяв ініціативу під контроль і не залишив шансів супернику. За підсумками десятираундового поєдинку Околі переміг одноголосним рішенням суддів — 99:91, 100:90, 100:90, захистивши титул WBC Silver у надважкій вазі.
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