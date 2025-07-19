«Наш козак». Магучіх назвала фаворита реваншу Усик – Дюбуа
Українська легкоатлетка впевнена в перемозі Олександра
близько 10 годин тому
Фото: Getty Images
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх підтримала Олександра Усика (23-0, 14 КО) перед його реваншем з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться цієї ночі на стадіоні Вемблі. Слова наводить Суспільне Спорт.
Так, я буду дивитись бій Усика проти Дюбуа. І насправді для мене це буде знаковий момент, тому що в 2023 році він бився, коли в мене був фінал. І зараз я побачу реванш, але вже вживу. Це дуже круто.
Щодо прогнозу на результат бою, Ярослава не сумнівається:
Ну, звичайно, Усик. Наш козак.
Промоутер Дюбуа стелить соломку і боїться, що британець програє Усику?
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