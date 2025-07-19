Денис Сєдашов

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) поділився своїми думками про війну в Україні після участі у відкритті мозаїки на Трафальгарській площі в Лондоні. Слова наводить Ready to Fight.

На питання, як він сприймає можливість представляти Україну у такому масштабному заході, Усик відповів:

Для мене це ще один шанс сказати людям, що відбувається в моїй країні. росія знищує мою країну, руйнує сім'ї, лікарні, школи та багато будівель, не військових будівель. Для мене це шанс сказати: «Гей, люди, відкрийте очі, росія хоче весь світ». Олександр Усик

Чісора назвав головну небезпеку для Усика в реванші проти Дюбуа.