Олег Гончар

Ексчемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) висловив упевненість у своїх шансах стати чемпіоном у надважкій вазі. Про це він розповів Sky Sports.

Околі сподівається, що Усик в кінці року відмовиться від чемпіонських титулів й всі інші почнуть ділити їх між собою.

Околі за однією з версій йде на першій позиції рейтингу і тому він має битися за вакантний пояс.

"Якщо Усик відмовиться, Кабаєл автоматично стане повноцінним чемпіоном. Якщо я збережу своє перше місце в рейтингу, то стану обов’язковим претендентом". Лоуренс Околі

Також Околі вважає, що тимчасовий чемпіон Агіт Кабаєл є сильним боксером, але висловив переконання, що для завоювання титулу в хевівейті необхідно перемагати топових суперників.

Околі вірить у свої сили та прагне бути у відмінній формі, щоб поборотися за чемпіонський пояс.

Нагадаємо, раніше Барі Макґіґан застеріг Усика від бою з молодим Ітаумою.

У Усика хочуть поєдинок за дуже хороший гонорар.