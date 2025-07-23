Околі заявив, коли Усик може відмовитись від титулів
Британець готовий стати обов’язковим претендентом
34 хвилини тому
Ексчемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) висловив упевненість у своїх шансах стати чемпіоном у надважкій вазі. Про це він розповів Sky Sports.
Околі сподівається, що Усик в кінці року відмовиться від чемпіонських титулів й всі інші почнуть ділити їх між собою.
Околі за однією з версій йде на першій позиції рейтингу і тому він має битися за вакантний пояс.
"Якщо Усик відмовиться, Кабаєл автоматично стане повноцінним чемпіоном. Якщо я збережу своє перше місце в рейтингу, то стану обов’язковим претендентом".
Також Околі вважає, що тимчасовий чемпіон Агіт Кабаєл є сильним боксером, але висловив переконання, що для завоювання титулу в хевівейті необхідно перемагати топових суперників.
Околі вірить у свої сили та прагне бути у відмінній формі, щоб поборотися за чемпіонський пояс.
Нагадаємо, раніше Барі Макґіґан застеріг Усика від бою з молодим Ітаумою.
У Усика хочуть поєдинок за дуже хороший гонорар.