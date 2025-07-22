Олег Шумейко

Менеджер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Егіс Клімас висловився про майбутнє абсолютного чемпіона після перемоги над Даніелєм Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:

Весь світ хоче знати, що буде далі. Джейк Пол провів дуель поглядів з Усиком. Є Дерек Чісора, Джозеф Паркер, Агіт Кабайєл, Тайсон Ф'юрі викладав відео. Що буде далі?

Ми не знаємо. Нам потрібно все зважити та подивитися. Зараз усі хочуть Олександра Усика, усі хочуть нагоди стати абсолютним чемпіоном. Ось що трапляється, коли ти показуєш світові, що ти найкращий. Зараз усі хочуть його. Подивимося.

Ви хочете провести бій за найбільший гонорар чи провести найбільшу подію, чи трилогію з Ф'юрі?

Щиро кажучи, він уже досяг усього, що можливо у цьому спорті. Я думаю, що прямо зараз для нього було б гарний час отримати дуже гарний гонорар.

Зірка НБА назвав Усика легендою.