Денис Сєдашов

Український боксер Віктор Постол (33-6, 12 KO) зазнав поразки від мексиканця Франциско Сандоваля (13-1-1, 7 КО) у межах вечора боксу від Spartabox Faniian Promotions. Поєдинок відбувся у Броварах та став головною подією турніру.

Бій тривав усі заплановані 10 раундів. За підсумками зустрічі судді віддали перемогу 21-річному мексиканцю роздільним рішенням — 107:103, 107:103 та 103:107.

Таким чином 42-річний українець не зміг захистити свій пояс, який він здобув у жовтні минулого року в поєдинку проти іспанця Алехандро Мої.

