Денис Сєдашов

Чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (26-3, 6 КО) поступився аргентинцю Ігнасіо Ірібаррені (16-0-1, 5 КО) під час вечора боксу від Spartabox Faniian Promotions.

У 10-му раунді українця дискваліфікували за заборонений удар по потилиці суперника. Через отримане пошкодження Ірібаррену винесли з рингу на ношах.

Для 29-річного Фаніяна цей бій став першим із січня 2025 року.

