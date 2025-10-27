Олександр Красюк: «Усику час на пенсію, бій з Вордлі не має сенсу
Колишній промоутер проти ризику для легенди
близько 1 години тому
Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 КО) Олександр Красюк виступив проти бою абсолютного чемпіона з тимчасовим чемпіоном WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). В інтерв’ю Boxing King Media він закликав Усика завершити кар’єру.
«Я хочу, щоб Усик якомога швидше пішов на пенсію. Навіть бій з Дюбуа був зайвим, але він мав сенс стати триразовим абсолютом. А з Вордлі? Назвіть одну причину. Гроші? Їх немає. Якщо тільки не прилетить фокусник з 50 мільйонами.
Красюк нагадав приклад Леннокса Льюїса, який вчасно не пішов на пенсію.
Промоутер вважає, що Усик, як триразовий абсолют, має залишитися непереможеним і піти легендою. Ризик програшу Вордлі може затьмарити 13 років досягнень.