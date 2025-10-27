Промоутер Фʼюрі: «Усик сам вирішить, з ким битися далі»
Британський промоутер заявив, що прагне організувати бої Олександра Усика проти — Тайсона Фʼюрі та Фабіо Вордлі
13 хвилин тому
Френк Воррен, керівник Queensberry Promotions та промоутер британських боксерів Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) і Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), прокоментував можливі поєдинки своїх підопічних проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить talkSPORT.
Я хотів би організувати обидва бої і не збираюся обирати між Ф’юрі та Вордлі. Усик заслужив усе, що має, і саме він вирішуватиме, з ким битися. Він обирає поєдинки, які приносять найбільший прибуток, і це вплине на його рішення.
За його словами, остаточне рішення Усика очікується найближчим часом після з’їзду WBO у Колумбії, де буде визначено умови переговорів. Якщо домовленості не буде досягнуто, відбудуться промоутерські торги.
Хто б не переміг, ми призначимо бажану дату бою. Далі Усик має або підписати контракт, або відмовитися — тоді його можуть позбавити титулу, чого, сподіваюся, не станетья.
Тайсон Ф’юрі назвав небезпеку для Усика у наступному поєдинку.