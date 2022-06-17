«Олександр пройшов війну». Джойс поділився прогнозом на реванш Усик – Джошуа: вірить в нокаут

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Британський представник надважкої ваги Джо Джойс (13-0, 12 KO) поділився думками щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Вийде чи ні? Так, саме у цьому все питання. Усик – дуже технічний. Прекрасні рухи головою, робота ніг, боксерські мізки. Він дуже обачливий у тому, що робить. Так, у Джошуа є свої козирі: він більший, сильніший, потужніший удар. Але я вважаю, що Усик може нокаутувати Джошуа. Подивимося, вгадаю чи ні. Але точно з величезним інтересом дивитимуся.