Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
«Олександр пройшов війну». Джойс поділився прогнозом на реванш Усик – Джошуа: вірить в нокаут
Джо вважає, що м’яч на стороні поля Ентоні
10:33
Фото: Getty Images
Британський представник надважкої ваги Джо Джойс
(13-0, 12 KO) поділився думками щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Усик – це вам не Руїз. Цей хлопець не буде від щастя хом'ячити упаковками шоколадні батончики Snickers і стрімко при цьому набирати вагу. Не забувайте, що Усик пройшов війну. Не виключено, що весь цей час він жорстко підтримував форму. Так що з великою ймовірністю він буде готовий на всі 100%. Пам'ятайте, що він перемагав Джошуа. Так що все залежить насамперед від Ентоні. Це йому, а не Усику необхідно внести поправки та відбоксувати так, як він мав це зробити у першому бою.
Вийде чи ні? Так, саме у цьому все питання. Усик – дуже технічний. Прекрасні рухи головою, робота ніг, боксерські мізки. Він дуже обачливий у тому, що робить. Так, у Джошуа є свої козирі: він більший, сильніший, потужніший удар. Але я вважаю, що Усик може нокаутувати Джошуа. Подивимося, вгадаю чи ні. Але точно з величезним інтересом дивитимуся.
Нагадаємо, що Джойс в наступному поєдинку буде битися з колишнім суперником Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).
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