Олександр Усик офіційно став першим віцепрезидентом футбольного клубу Полісся
Чемпіон світу з боксу оголосив про нову главу в кар’єрі
близько 3 годин тому
Олександр Усик офіційно призначений першим віцепрезидентом футбольного клубу Полісся (Житомир). Про це він повідомив у своєму дописі в соцмережах:
«Я починаю нову главу – як перший віцепрезидент футбольного клубу Полісся. Для мене це не просто посада. Це можливість впливати, посилювати та розвивати український спорт на ще вищому рівні. Я завжди говорив: сила – в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються зі мною і тут. Один з перших моїх напрямків буде суддівська реформа в Україні. Вірю, що прозорість та справедливість мають бути основою гри. ФК Полісся, дякую за довіру! Рухаємось вперед разом. Слава Україні»